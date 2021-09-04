ملف الصباح
فاعلـون حيرتهـم التوقعـات
ناشطون مدنيون وأساتذة وحقوقيون واختصاصيون يبدون رأيهم في المستقبل تفاعل ناشطون مدنيون وحقوقيون واختصاصيون مع سؤال رئيس الحكومة المقبل، أو الحزب الأول التي سيتصدر الانتخابات البرلمانية، فجاءت أجوبتهم متفاوتة. إعداد: حميد الأبيض (فاس) العدالة والتنمية سينهزم «لا يمكن توقع من سيفوز ويتصدر الانتخابات، بدقة أو حتى بشكل تقريبي طالما أنأكمل القراءة »
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