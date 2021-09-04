الرياضة
إعارة نجم الدين لبرشيد
الفريق غير تشكيلته بشكل كبير وبات الأكثر استقطابا لانتدابات في البطولة تعاقد يوسفية برشيد مع إبراهيم نجم الدين، معارا من الوداد الرياضي لمواسم واحد، لتعزيز خط دفاعه. وضم يوسفية برشيد، نجم الدين (28 سنة)، ليشكل دفاعا مع محمد الطاهري وسفيان أزنابط وحمزة صرفاوي ويوســــف شينـــة والمهــــدي أهلان وهشام التايك. ولعبأكمل القراءة »
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