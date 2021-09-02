وطنية
صراع الإخوة الأعداء في وزان
العربي لمحارشي المحرشي والحساني وجها لوجه من أجل الهوية وإثبات الذات مباشرة بعد انطلاق فترة الدعاية للاستحقاقات، المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، التي ستجرى الأربعاء 8 شتنبر الجاري، دخل مرشحو الأحزاب بإقليم وزان في سباق محموم لحصد أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، التي تضمن لهم مقعدا فيأكمل القراءة »
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