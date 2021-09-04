حوادث
جرائم في حملات الأحزاب
خرق فترة الصمت الانتخابي وتسخير أملاك الدولة في الدعاية الانتخابية بقلم: يوسف وهابي * تعد فترة الدعاية الانتخابية فرصة ناجعة يستغلها المرشحون للتعريف بترشيحاتهم وبرامجهم عبر كافة وسائل الاتصال والإعلام المتاحة قانونا، وتحرص مختلف التشريعات على إحاطة الدعاية الانتخابية بمجموعة من الضوابط والشروط القانونية لضمان عدم انحرافها عنأكمل القراءة »
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