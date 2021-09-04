الرياضة
خاليلوزيتش في قلب العاصفة
عدم استقرار التشكيلة والاعتماد على لاعبين انتهت صلاحيتهم يجران عليه وابلا من الانتقادات بات وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، في قلب العاصفة، بعد الأداء غير المقنع للمنتخب الوطني في المباراة التي جمعته بنظيره السوداني، أول أمس (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الأولى من التصفياتأكمل القراءة »
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