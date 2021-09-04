الرياضة
بلماضي: سعيد باللعب بمراكش
مدرب الجزائر انتقض بسبب البنية التحية ببلاده أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه لا يعتقد أن الأزمة السياسية مع المغرب ستؤثر على رحلة الخضر لمواجهة بوركينافاسو، وأنه سعيد بالتنقل لمراكش في رحلة لن تستغرق سوى ساعة. وأوضح بلماضي في ندوة صحافية، “سنذهب بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في بلد جار.أكمل القراءة »
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