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الرياضة

بلماضي: سعيد باللعب بمراكش

منذ 6 ساعات
Algeria's coach Djamel Belmadi reacts during the 2019 Africa Cup of Nations (CAN) Round of 16 football match between Algeria and Guinea at the 30 June Stadium in the Egyptian capital Cairo on July 7, 2019. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
مدرب الجزائر انتقض بسبب البنية التحية ببلاده أكد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، أنه لا يعتقد أن الأزمة السياسية مع المغرب ستؤثر على رحلة الخضر لمواجهة بوركينافاسو، وأنه سعيد بالتنقل لمراكش في رحلة لن تستغرق سوى ساعة. وأوضح بلماضي في ندوة صحافية، “سنذهب بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في بلد جار.أكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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