وطنية
“بيجيدي” يشهر ورقة “فساد” لوائح الناخبين
هاجم حزب العدالة والتنمية إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، مؤكدا أن حصيلة الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، كشفت ما اعتبره إنزالا كبيرا في اللوائح الانتخابية، من شأنه أن يؤثر على سلامة العملية الانتخابية. وأكد عبد الله بووانو، المدير المركزي للحملة الانتخابية، ووكيل لائحتي «المصباح» التشريعية والجماعية بمكناس، تسجيلأكمل القراءة »
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