الصباح الفني
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مكافحة الصراصير تسبب انفجارا أصيب روسي بجروح خطيرة في انفجار وقع عندما سمم الصراصير في منزله. وأصيب أحد سكان مدينة نوفوروسيسك في سيبيريا نتيجة انفجار وقع عندما اصطاد الصراصير في شقته. وأفادت بذلك صحيفة “نوفوروسيسكي رابوتشي” في صفحتها على “إنستغرام”. ووقع الحادث في منزل الرجل، الذي استعان بطريقة خاصة لمحاربةأكمل القراءة »
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