الرياضة
ثلاثة ترشيحات لرئاسة الرجاء
الفريق يرفض عرضا من ستراسبورغ لمذكور ويحيله على اللجنة التأديبية تقدمت ثلاثة أسماء بترشيحاتها لرئاسة الرجاء الرياضي، قبل يوم من إغلاق الترشيحات، ويتعلق الأمر بأنيس محفوظ ورضوان الرامي ونور الدين الخلفاوي. ويسعى الثلاثي لخلافة رشيد الأندلسي، الرئيس المؤقت الحالي، والذي تنتهي ولايته مع الجمع العام المقبل، المقرر في 14 شتنبرأكمل القراءة »
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