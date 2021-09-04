الرياضة
كلاوديو يرفض العودة إلى آسفي
رفض البرازيلي كلاوديو رافاييل دي سانتوس، العودة لأولمبيك آسفي، لاستئناف تداريبه رفقة فريقه، ويطالب بجزء من مستحقاته المالية العالقة، ويريد صرفها قبل عودته للمغرب. وأفاد مصدر مقرب من اللاعب أنه تلقى اتصالات هاتفية من عضو بالمكتب المسير، طلب منه الالتحاق بالتداريب الجماعية للفريق، لكنه اعتذر وطلب الالتزام بالوعود التي قدمتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا