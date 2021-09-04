الرياضة
عين منتخب المكفوفين على البرونزية
يواجهون اليوم الصين في الألعاب البارالمبية بطوكيو يتواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الخماسية للمكفوفين، اليوم (السبت)، مع المنتخب الصيني، من أجل ميدالية برونزية في دورة الألعاب “البارالمبية” بطوكيو. وانهزم المنتخب الوطني، أول أمس (الخميس)، أمام البرازيل، بهدف لصفر، بصعوبة، بعدما كان قريبا من تحقيق الفوز، إذ لم يستغلل لاعبوه فرصاأكمل القراءة »
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