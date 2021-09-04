حوادث
قتل عشيقته انتقاما من إصابته بالسيدا
الجاني استدرج الضحية إلى منطقة خلاء وهوى عليها بعصا إلى أن توفيت وقام بتشويه جثتها إعداد: محمد العوال (آسفي) فجأة تبددت كل اللحظات الحميمية والجميلة، التي كان يلتقي فيها جسد محمد بمعشوقته، وتغير كل شيء، واسودت الدنيا في وجهه، وغادر النوم ليلا جفنيه، وتحولت حياته إلى جحيم لا يطاق..أكمل القراءة »
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