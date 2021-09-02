أســــــرة
نصائح للفتاة في سن العشرين
في سن العشرين تدخل الفتاة مرحلة جديدة في حياتها، والتي تتطلب اتباع عدة نصائح، حسب مدربي التنمية الذاتية، موضحين أنها لابد أن تكون بداية لحياة مليئة بالحيوية والنشاط والحماس والتفاؤل. ويقول مدربو التنمية الذاتية إن الفتاة في سن العشرين تكون لديها أحلام وآمال وطموحات ينبغي أن تتشبث بتحقيقها ولا تشعرأكمل القراءة »
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