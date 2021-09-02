ملف الصباح
الرهـان الجديـد
الخبير اليحياوي قال إن التواصل عبر “فيسبوك” أكثر حضورا بين الشباب وفي الوسط الحضري تخلص وكلاء لوائح ومرشحون من الأسلوب القديم في الدعاية الانتخابية، ولجؤوا إلى الرقمنة، وتوظيف وسائط التواصل الاجتماعي، من أجل ربح الرهان في زمن “كورونا” الذي غير معطيات كثيرة. ومقابل ذلك، حافظ بعض المرشحين على الأسلوب القديم،أكمل القراءة »
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