أســــــرة
3 خطوات للإسعافات الأولية للأطفال
إن الأطفال لديهم رغبة في معرفة واكتشاف البيئة المحيطة بهم، دون أن يستوعبوا مفهوم الخطر الذي يكونون عرضة له. ولهذا لابد من اتباع ثلاث خطوات مهمة لتقديم الإسعافات الأولية لهم. وأولى خطوة حين يتعلق الأمر بإصابة الطفل في رأسه، إذ ينبغي وضع كيس من الثلج مكان الإصابة لمدة 20 دقيقة.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا