أســــــرة
طرق تهييء التلاميذ لدخول مدرسي مثالي
كورونا سيفرض نفسه مرة أخرى والحوار لتجاوز الأزمات النفسية سيكون الدخول المدرسي، مرة أخرى، استثنائيا، بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على فئة كبيرة من التلاميذ، بعد انطلاق الدراسة. ففي ظل الوضع الذي مازال المغرب يتخبط فيه بسبب انتشار الفيروس، يتوقع أن يطرأ على الدخول المدرسيأكمل القراءة »
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