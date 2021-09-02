ملف الصباح
حملة بالبيضاء بتطبيق “دَرْبِنا”
تنافس شديد على الإنتاجات والمحتويات الرقمية في مشاريع يختلط فيها الاحتراف بالهواية تجاوز مترشحون سقف الهواية في توظيف وسائط التواصل الرقمي بمختلف مستوياتها، إلى الاحتراف الذي يعني التعاقد مع شركات وخبراء في المجال الرقمي والتحليل والإحصائيات، وإخضاع البيانات إلى التقييم الآلي الذي يمدك في الحال باستنتاجات عن الأثر الحقيقي للحملةأكمل القراءة »
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