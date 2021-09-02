ملف الصباح
تكنولوجيات حديثة في حرب شتنبر
“بيجيدي” في فيسوك والتجمع بـ”إنستغرام” والاستقلال على “إس إم إس” كشفت الأيام القليلة السابقة لموعد الحملة الانتخابية الجارية، أن حرب 8 شتنبر ستشهد استعمالا مكثفا للمنصات الافتراضية، إذ تقاسمت الأحزاب مواقع القصف الإلكتروني، بدأها الحزب الحاكم بتسيد “فيسبوك” وتلاه التجمع الوطني للأحرار بالاستثمار في “إنستغرام” فيما استخدم الاستقلال تقنية الرسائلأكمل القراءة »
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