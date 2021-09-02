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تكنولوجيات حديثة في حرب شتنبر

منذ 6 ساعات
Bangkok, THAILAND - July 13th, 2019: Woman lifestyle relaxing using smartphone with icons of social media on screen, smart phone life style, mobile phone era in everyday life
“بيجيدي” في فيسوك والتجمع بـ”إنستغرام” والاستقلال على “إس إم إس” كشفت الأيام القليلة السابقة لموعد الحملة الانتخابية الجارية، أن حرب 8 شتنبر ستشهد استعمالا مكثفا للمنصات الافتراضية، إذ تقاسمت الأحزاب مواقع القصف الإلكتروني، بدأها الحزب الحاكم بتسيد “فيسبوك” وتلاه التجمع الوطني للأحرار بالاستثمار في “إنستغرام” فيما استخدم الاستقلال تقنية الرسائلأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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