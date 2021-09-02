حوادث
8 سنوات لعصابة سرقة النساء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارقين روعا سكان منطقة أولاد افرج، وحكمت على كل واحد منهما ب4 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام في حالة اعتقال، بجناية السرقة الموصوفة باستعمال دراجة نارية. وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج، من إيقافهما إثر تعددأكمل القراءة »
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