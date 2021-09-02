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الأديان لم تتخلص من النزعة الإقصائية
أيلال قال إن حديث “الفرقة الناجية” يغذي الإرهاب الديني قال الباحث رشيد أيلال إن مفهوم “الفرقة الناجية” المستمد من حديث نبوي، يؤجج الحقد والكراهية وينسف أي مبادرة للحوار والتفاهم وتذويب الخلافات، واعتبر الباحث في نقد التراث الديني أن هذا الحديث يتعارض مع المفهوم القرآني للتسامح والرحمة الواسعة لله، كما توقفأكمل القراءة »
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