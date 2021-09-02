حوادث
اعتقال سارق منزل شقيقته بتامنصورت
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، ضواحي مراكش، أول أمس (الثلاثاء)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، شخصا في عقده الثالث، من أجل السرقة وإضرام النار في مسكن الغير. وأفاد مصدر مطلع أن المتهم، اعتقل إثر التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي، في شأن شكاية تقدمت بهاأكمل القراءة »
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