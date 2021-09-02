أســــــرة
الأمهات الأكبر سنا يربين أفضل
دراسة أكدت أن علاقة الأم بالطفل أكثر استقرارا أكدت العديد من الدراسات أن الحمل في وقت متأخر له فوائد عديدة، من بينها أن الأمهات الأكبر سنا يربين أطفالهن بشكل أفضل. ورغم أنه مع تقدم العمر، يصبح الحمل صعبا، لأن النساء لا يحملن بعدد كبير من البويضات، والتي تتناقص مع تقدمهنأكمل القراءة »
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