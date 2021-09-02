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“دين الإنسان” لفراس السواح
يقدم المفكر السوري فراس السواح في كتابه “دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني”، يقول الكتاب “إن الدين هو إحدى السمات الرئيسية التي ميّزت الإنسان عن غيره من الكائنات، منذ أكثر من مائة ألف عام من عصرنا هذا، وقد مثل الدين محرضاً أساسياً وهاماً في حياة البشر عبرأكمل القراءة »
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