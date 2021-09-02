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الحمداوي … شيخ الاتحاديين يحلق مع “الحمامة”

منذ 5 ساعات
توقف التاريخ هنا لحظة بالجديدة وبالضبط بجماعة أولاد غانم، ليسجل حدثا غير مسبوق، يتعلق الأمر بترشح يوسف الحمداوي، 80 سنة وهو شيخ الاتحاديين بالمغرب بلون «الحمامة» . فهو أكثر من حدث استثنائي بكل المقاييس، لأن الرجل المتشعب بأفكار الاتحاديين، اختار أن ينضم إلى الفريق الانتخابي لعزيز أخنوش مدافعا عن ولايتهأكمل القراءة »


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منذ 5 ساعات
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