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الحمداوي … شيخ الاتحاديين يحلق مع “الحمامة”
توقف التاريخ هنا لحظة بالجديدة وبالضبط بجماعة أولاد غانم، ليسجل حدثا غير مسبوق، يتعلق الأمر بترشح يوسف الحمداوي، 80 سنة وهو شيخ الاتحاديين بالمغرب بلون «الحمامة» . فهو أكثر من حدث استثنائي بكل المقاييس، لأن الرجل المتشعب بأفكار الاتحاديين، اختار أن ينضم إلى الفريق الانتخابي لعزيز أخنوش مدافعا عن ولايتهأكمل القراءة »
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