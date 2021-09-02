الرياضة
حلم المونديال ينطلق اليوم
الأسود يستهلون الرحلة أمام السودان في الثامنة وتخوفات من التشكيلة يستهل المنتخب الوطني سعيه لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، عندما يواجه، اليوم (الخميس)، نظيره السوداني بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، انطلاقا من الثامنة مساء، لحساب الجولة الأولى من تصفيات المجموعة التاسعة، التي تضمأكمل القراءة »
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