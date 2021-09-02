الصباح الفني
بوشناق في مشروع فني عالمي
شارك، أخيرا، الفنان حميد بوشناق في عمل غنائي بعنوان “كلنا واحد”، رفقة مجموعة من الفنانين من شتى دول العالم، والذي يأتي في إطار مشروع فني عالمي ذي طابع خيري برعاية “اليونسيف”. وتقاسم الفنان حميد بوشناق مع متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو العمل الغنائي الجماعي “كلنا واحد”، الذيأكمل القراءة »
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