الصباح الفني
“علاش تخسر فالجورة” تجمع كسوس وسهيل
المغني قال إن الأغنية أخرجته من الطابع الطربي وأعمال وطنية في الطريق كشف المغني عزالدين كسوس، بعض تفاصيل الاشتغال على أحدث أعماله الفنية، والتي طرحها قبل أيام، على قناته الخاصة على “يوتوب”، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “علاش تخسر فالجورة”. وقال كسوس في حديثه مع “الصباح”، إنه تلقى اتصالا منأكمل القراءة »
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