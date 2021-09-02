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وطنية

الحملة تنعش البناء العشوائي

منذ 8 ساعات
2.05.2018.Rabat.Abdelouafi Laftit ministre de l'Intérieur et Noureddine Boutayeb ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur lors d’une réunion élargie consacrée au suivi de la situation d’approvisionnement et des prix des produits de base.notant qu’un numéro de téléphone national sera mis en place pour recevoir d’éventuelles plaintes des commerçants et des consommateurs concernant notamment les prix et l’approvisionnement.mounir Mehimdate/hespress
الداخلية نبهت الولاة والعمال بسبب ظهور بؤر بطنجة وبرشيد والقنيطرة وتارودانت وتمارة انتعش البناء العشوائي، بشكل كبير، تزامنا مع بدء الحملة الانتخابية، التي ينشغل فيها الجميع بتوزيع المنشورات والمطبوعات، ولا صوت يعلو على صوت المرشحين ووكلاء اللوائح. وسارعت وزارة الداخلية، أمام حجم الفضائح، التي يقترفها بعض القياد وأعوان السلطة ومنتخبونأكمل القراءة »


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منذ 8 ساعات
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