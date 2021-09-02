وطنية
الحملة تنعش البناء العشوائي
الداخلية نبهت الولاة والعمال بسبب ظهور بؤر بطنجة وبرشيد والقنيطرة وتارودانت وتمارة انتعش البناء العشوائي، بشكل كبير، تزامنا مع بدء الحملة الانتخابية، التي ينشغل فيها الجميع بتوزيع المنشورات والمطبوعات، ولا صوت يعلو على صوت المرشحين ووكلاء اللوائح. وسارعت وزارة الداخلية، أمام حجم الفضائح، التي يقترفها بعض القياد وأعوان السلطة ومنتخبونأكمل القراءة »
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