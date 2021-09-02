اذاعة وتلفزيون
أحرار تخرج “إمكوسا”
تجربة جديدة في شريط تلفزيوني من إنتاج القناة الأمازيغية دخلت الفنانة لطيفة أحرار تجربة جديدة في عالم الإخراج، إذ انتهت، أخيرا، من تصوير أحدث أعمالها بعنوان “إمكوسا”، وهو شريط تلفزيوني اشتغلت عليه بتعاون مع القناة الأمازيغية التابعة لباقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. وتقاسمت أحرار بعض كواليس تصوير العمل التلفزيونيأكمل القراءة »
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