حوادث
اعتقال سائق انتحل صفة شرطي
حاول إيهام منظمي عملية التلقيح لتسريع استفادته ويقظة عون سلطة فضحت مخططاته أطاحت المصالح الأمنية ببيوكرى، الاثنين الماضي، بشاب ثلاثيني متورط في انتحال صفة شرطي في محاولة لخرق القانون. وحسب مصادر “الصباح”، كشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الموقوف البالغ من العمر 30 سنة، الذي يعمل سائقا، متورط في انتحال صفةأكمل القراءة »
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