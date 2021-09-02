حوادث
اعتداء على قائدة ببني ملال
اعترض منحرف من ذوي السوابق القضائية طريق قائدة، موظفة بعمالة إقليم بني ملال، الأحد الماضي، وسلبها هاتفها المحمول بالقوة، مستعينا بآلة حادة أصابتها في يدها، بعد أن أبدت مقاومة للحيلولة دون سرقتها. ولم يتسن للضحية التعرف على هوية الفاعل الذي لاذ بالفرار، بعد تنفيذ عملية السرقة، التي انتهت بجرح القائدةأكمل القراءة »
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