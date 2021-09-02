حوادث
قتيلان جديدان في مجزرة تاونات
توفي زوج خمسيني مساء أول أمس (الثلاثاء)، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في رأسه قبل يومين من ذلك، بعدما هاجمه عشريني هائج بمنزله بدوار تاونسات بتافرانت بتاونات، لينقل في حالة صحية حرجة لمستعجلات المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس حيث وضع تحت العناية الطبية المركزة. وتوفي الضحية الفلاح الأب لأطفال، أثناءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا