الصباح الفني
قالوا
العروسي كتبت الممثلة ابتسام العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تعط أحدا فوق قدره”. لقراري كتبت القاصة والكاتبة سعيدة لقراري تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “أحرار نحن في أقفاص يشغلنا توسيع أرجائها وتزيين قضبانها” الغرباوي كتب الممثل فتاح الغرباوي، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “قد لا أكونأكمل القراءة »
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