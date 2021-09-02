حوادث
14 سنة سجنا لـ “حراكة “بالجديدة
نظموا رحلة لشباب من البيضاء وآسفي كادت أن تنتهي بفاجعة بعد غرق القارب وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، 14 سنة سجنا على أربعة متهمين مشكلين شبكة للتهجير إلى إسبانيا، إذ أدانت المتهم الأول والثاني ب 5 سنوات سجنا نافذا، فيما آخذت الثالث والرابع بسنتين حبسا نافذا، بتهم تنظيمأكمل القراءة »
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