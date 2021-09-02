الرياضة
نجيم: أنقذوا كرة الطاولة
الدولي السابق قال إن خروقات الجمع العام الأخير تهدد استمرار اللعبة استنكر الدولي السابق مولاي نجيم الأحمدي، الوضعية التي باتت عليها كرد الطاولة في الفترة الأخيرة. وكشف مدرب المنتخب الوطني السابق، في حديث ل»الصباح»، أن هذه الرياضة تحتضر في صمت، في ظل عشوائية التسيير، وقال» لم يسبق لهذه الرياضة أنأكمل القراءة »
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