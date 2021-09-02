الرياضة
مشاركة الرجاء العربية تؤرق الجامعة
الحسم نهاية الأسبوع الجاري والاتحاد العربي يصر على حضور بطل النسخة السابقة تدرس الجامعة الملكية لكرة القدم، مشاركة الرجاء الرياضي، في كأس الأندية العربية في نسخته الجديدة، الموسم المقبل، بحر الأسبوع الجاري. وأصر الاتحاد العربي على مشاركة الرجاء في النسخة المقبلة، بعد تتويجه باللقب، على حساب اتحاد جدة السعودي، بالضرباتأكمل القراءة »
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