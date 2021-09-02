الرياضة
المولودية ينهي إضراب لاعبيه عن التداريب
ينتظرون تسلم جزء من مستحقاتهم قبل السفر للمحمدية للدخول في معسكر أنهت إدارة مولودية وجدة إضراب لاعبيها عن التداريب، بعد صرف جزء من مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي. وحضر أغلب اللاعبين، بداية الأسبوع الجاري، بالملعب الملحق بمركز التكوين التابع للنادي، وجاء قرار استئناف اللاعبين تداريبهم بعد اجتماع مع رئيسأكمل القراءة »
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