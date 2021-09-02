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“شيوخ الملحون السلاويون” جديد شماس
صدر حديثا عن مطبعة سجلماسة بمكناس كتاب “شيوخ الملحون السلاويون جواهر من ذاكرة التراث المغربي المكنون”، من تأليف الباحث نور الدين شماس، وتقديم الأستاذ عبد المجيد فنيش. ويعرض المؤلف الذي يقع في 501 صفحة لتراجم شريحة من أدباء مدينة سلا وإبداعاتهم، وهم شعراء الملحون، حيث وثق الكاتب من خلاله مساراتهمأكمل القراءة »
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