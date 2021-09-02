الرياضة
السريع يضم الكونغولي بيرسل
تعاقد سريع وادي زم، مع الكونغولي أوباسي نكاتسونكو بيرسل، لتعزيز خطه الأمامي، بعد فترة تجربة قصيرة، نالت استحسان الطاقم التقني. ووقع أوباسي، من مواليد 1996، لثلاثة مواسم، إذ سيخوض أول تجربة في المغرب، علما أنه أشرك في ودية اتحاد تواركة، وسجل الهدف الثاني. ولعب أوباسي سابقا للجمعية الرياضية أوطوهو بالكونغوأكمل القراءة »
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