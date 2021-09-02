حوادث
الحبس لبائع جائل أهان شرطية
وصفها بعبارة قبيحة والنيابة العامة أودعته السجن أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، الأسبوع الماضي، بائعا متجولا بعقوبة شهر حبسا نافذا وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بجريمة إهانة موظفة عمومية أثناء مزاولة مهامها، بعدما قرر وكيل الملك الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب وانعدام الضمانات. وأوضح مصدرأكمل القراءة »
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