الصباح الفني
لوبيز تخطف الأضواء في إيطاليا
ظهرت الفنانة الأمريكية جنيفر لوبيز، نهاية الأسبوع الماضي، بإطلالة لافتة ذكّرت العالم بأنها أيقونة للموضة وذلك خلال عرض أزياء دولشي أند غابانا في فينيسيا – إيطاليا. وارتدت لوبيز خلال عرض الأزياء كيب أخضر حرير زهري فوق بنطلون أسود من الأزهار الباروكية وقميص بلوري مبهر. وارتدت على شعرها الذي سحبته للخلفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا