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الصباح الفني

لوبيز تخطف الأضواء في إيطاليا

منذ 6 ساعات
ظهرت الفنانة الأمريكية جنيفر لوبيز، نهاية الأسبوع الماضي، بإطلالة لافتة ذكّرت العالم بأنها أيقونة للموضة وذلك خلال عرض أزياء دولشي أند غابانا في فينيسيا – إيطاليا. وارتدت لوبيز خلال عرض الأزياء كيب أخضر حرير زهري فوق بنطلون أسود من الأزهار الباروكية وقميص بلوري مبهر. وارتدت على شعرها الذي سحبته للخلفأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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