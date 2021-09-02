الرياضة
حاريث يتدرب مع مارسيليا دون عقد
انضم الدولي المغربي أمين حاريث، بداية الأسبوع الجاري، إلى تداريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دون أن يوقع عقد انضمامه إلى الفريق. وذكر موقع “فوت ميركاتو»، أن حاريث شارك في تداريب المجموعة، بداية من الاثنين الماضي، أملا في توقيع عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن اقتنع الطاقم التقني بمؤهلاته البدنية والتقنية.أكمل القراءة »
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