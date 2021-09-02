حوادث
محاكمة سارقي صندوق الاقتراع
أخرت المحكمة الابتدائية بتاونات، الاثنين الماضي، محاكمة ثلاثة أشخاص سرقوا صندوق الاقتراع من داخل مكتب التصويت في انتخابات الغرف المهنية، بجماعة بدائرة قرية با محمد، وفروا به لإتلافه، قبل إيقافهم من طرف عناصر الدرك، بناء على أبحاث وتحريات باشرتها. وأمرت هيأة المحكمة بإحضار عوني سلطة تحت إشراف النيابة العامة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا