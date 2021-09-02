الصباح الفني
لقطات
النمل يسافر إلى الفضاء انطلقت شحنة مكونة من النمل والأفوكا وذراع آلي بحجم الإنسان، باتجاه محطة الفضاء الدولية. وتوجه صاروخ فالكون المعاد تدويره في السماء قبل فجر الأحد الماضي، بالشحنة الثالثة والعشرين لشركة ناسا خلال عقد، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا. وحملت الشحنة أكثر من 2170 كيلوغراما من الإمداداتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا