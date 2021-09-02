حوادث
اعتقال مروج “الماحيا”
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإيداع مروج مسكر «ماء الحياة»، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المجلي العرجات 1 بسلا. وأفاد مصدر «الصباح» أن عناصر الضابطة القضائية بالمركز الترابي «العيايدة» حجزت داخل وكر الموقوف 50 لترا من المسكر، اعترف في شأنه أنه اعتاد على ترويج الممنوعات على المدمنين.أكمل القراءة »
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