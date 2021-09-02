وطنية
بنخويا في دائرة الموت بالرباط
لم تجد مريم بنخويا، وكيلة لائحة تحالف فدرالية اليسار، أي مشكلة وهي تحاول إقناع المواطنين في حي العكاري الشعبي بالرباط، بأهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت في 8 شتنبر، واختيار المرشحين الأفضل لتقديم خدمة لهم، بينهم مرشحو ومرشحات رمز الرسالة. وبدت مرشحة فدرالية اليسار رفقة أنصارها، قوية العزيمة لتحقيق فوز فيأكمل القراءة »
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