وطنية
الأحرار: رجال سلطة يغامرون بالعملية الانتخابية
هاجم التجمع الوطني للأحرار رجال السلطة، متهما إياهم بخرق القانون، وعدم الالتزام بالحياد الإيجابي، ومحاباة طرف دون آخر، والمغامرة بالعملية الانتخابية ككل، ما سيمس بسلامتها ونزاهتها. ووضع حزب الأحرار، رجال ونساء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في مرمى نيرانه، وقال « إنه في إطار متابعته لأطوار الحملة الانتخابية التي تعرفهاأكمل القراءة »
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