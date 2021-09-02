حوادث
حجز كيلوغرام من الذهب بميناء طنجة
علم لدى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط، أن عناصرها العاملة بأرصفة المسافرين والنقل الدولي الطرقي، أحبطت، نهاية الأسبوع الماضي، عملية لتهريب كمية كبيرة من الحلي الذهبية تقدر قيمتها بالملايين، كان مغربي مقيم بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون إخضاعها للإجراءات ومساطر العبور عبر المنطقة الجمركية. وأفاد المصدر، أنأكمل القراءة »
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