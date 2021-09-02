الرياضة
الفتح يجدد للباسل
قطع الفتح الرياضي، الطريق على المتربصين بالمهدي الباسل، وجدد عقده لموسم إضافي. وأعلن النادي قرار التجديد، بداية الأسبوع الجاري، مبرزا أن عقد الباسل الجديد يمتد إلى 2022. وأرادت بعض الأندية، التي ربطت الاتصال بالباسل، التعاقد معه لاعبا حرا، بعد نهاية عقده مع الفتح، في بطولة الموسم الماضي، غير أنه تشبثأكمل القراءة »
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