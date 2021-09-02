حوادث
220 متهما بتزوير فحوصات كورونا
ضمنهم أطباء ومسافرون والموقوفون بمطار أكادير في المقدمة أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، أمس (الأربعاء)، بإيداع 12 متهما، أربعة أطباء بينهم طبيبة، وحراس أمن خاص، السجن المحلي، في انتظار محاكمتهم لضلوعهم في شبكة متورطة في تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19. وعلمت «الصباح» أن مصالح الشرطة القضائية قدمتأكمل القراءة »
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